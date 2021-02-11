В Самаре 11 февраля перекрыли движение по дублеру Ново-Садовой

С 11 февраля и до завершения работ дублер на Ново-Садовой будет временно закрыт

В правительстве Самарской области предупредили о временном ограничении движения по дублерам улицы Ново-Садовая с 11 февраля. По данным Яндекс.Карты, движение по нечетной стороне дублера улицы Ново-Садовая закрыто уже с 7 утра.

- С 11 февраля 2021 года, в рамках реконструкции улицы Ново-Садовая, будет ограничено движение по дублеру Ново-Садовой по нечетной стороне, от Советской Армии до АЗС «Татнефть». Движение будет ограничено до завершения работ, - сообщили в правительстве региона.

В 2021 году началась масштабная реконструкция улицы Ново-Садовая. По плану, в районе «Современника», в этом году начнется строительство двухуровневой развязки, которая должна разгрузить дорогу на пересечении с улицей Советской Армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Реконструкция Ново-Садовой в 2021 году: что перекроют, какой будет развязка, как поедут машины

Собрали все, что известно про реконструкцию улицы Ново-Садовой в Самаре 2021 году

(подробности)