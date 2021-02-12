Дом губернатора в Самаре отремонтируют за 28,2 миллиона рублей

"Дом губернатора" ("Белый дом ") - объект культурного наследия, который был построен до Октябрьской революции. Сейчас в здании находится главный корпус СГАКИ Фото: Яндекс.Карты

В первом корпусе Самарского государственного института культуры стартовали ремонтные работы к празднованию юбилея вуза. Реставрацию дореволюционного Дома губернатора («Белый дом» постройки XIX века) начали с музыкально-исполнительского факультета. Об этом сообщили в официальном твиттере СГАКИ.

Первый корпус СГАКИ считается объектом культурного наследия. Благодаря содействию Министерства культуры РФ, министра культуры Ольги Любимовой и депутата Госдумы Александра Хинштейна на реставрацию было выделено 28,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе СГАКИ.

Как рассказали сотрудники самарского института, до этого в разные годы в корпусе ремонтировались холл и актовый зал. Напомним, что речь идет о главном корпусе СГАКИ, который находится на улице Фрунзе, напротив Самарского академического театра драмы имени Горького.