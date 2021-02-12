На проведение Масленицы на площади Куйбышева в Самаре потратят 5,4 миллиона рублей

Провожать зиму самарцы будут с размахом на площади Куйбышева Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре «Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий» на сайте госзакупок объявили о поиске подрядчиков на 4 услуги по проведению праздника Масленица на площади Куйбышева. Максимальная сумма всех контрактов составила 5,4 миллиона рублей. Средства будут выделены из бюджета города.

Главным украшением площади станет 15-тонная кукла «Маслена», которая будет стоять на подиуме высотой не менее 2,4 метра. Кроме того на площади будут установлены 12 силовых мачт для установки декораций и гирлянд, а также установлен светодиодный экран 40х2 метра. Подрядчик должен выполнить установку этих объектов с 5 по 7 марта за 2,2 миллиона рублей.

Кроме того 2,9 миллиона рублей агентство готово заплатить исполнителю за трехдневное (с 12 по 14 марта) обслуживание всепогодного экрана со звуком диаметром не менее 8 метров, а также 6 экранов 1,5х3 метра, которые будут установлены на входе на площадь. Экраны должны быть смонтированы уже к 11 марта.

Судя по опубликованному техзаданию, на площади 10 марта хотят установить 64 баннерные палатки на металлических каркасах. Подрядчик за 176 тысяч рублей должен привезти их со склада на улице Братьев Коростылевых и установить на обозначенных местах.

Начиная с 5 марта, на площади Куйбышева в Самаре будет работать круглосуточная охрана. По плану демонтаж объектов после праздника должен завершиться 16 марта, однако по контракту охрана будет оплачена до 23 марта включительно. За эту работу шести охранникам заплатят 250 тысяч рублей. Особенно подчеркивается, что охранники не будут нести никакой материальной ответственности за имущественный ущерб, который был нанесен стихийными бедствиями, авариями коммунальных сетей или действиями лиц при массовых беспорядках.

Всех подрядчиков должны выбрать уже 24 февраля. Напомним, что в этом году Масленичная неделя будет праздноваться с 8 по 14 марта. На площади Куйбышева устроят праздник для жителей и гостей Самары, с учетом всех мер эпидемиологической безопасности.