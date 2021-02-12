Жителей Самары предупредили об отключении воды во время ремонтных работ на дублерах Ново-Садовой

На дублерах Ново-Садовой идет переустройство значительного количества подземных коммуникаций: водопровода, сети связи, ливневой канализации, сетей энергоснабжения, теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала масштабная стройка на улице Ново-Садовая. 3 и 11 февраля, в рамках переустройства коммунальных сетей, были перекрыты дублеры Ново-Садовой. Подрядная организация предупредила жителей Самары о временных неудобствах на время реконструкции.

- Возможно краткосрочное отключение воды на этом участке на момент технологического переключения на вновь переустроенные водоводы, - сообщил представитель «Самаратрансстрой».

По словам подрядчика, есть возможность переключения на резервную схему подключения. В настоящее время, совместно с СКС эти схемы разрабатываются. Кроме того, по ходу строительства может быть измена схема временного движения на участке. Подрядчик объяснил это тем, что в части переустройства коммуникаций, по необходимости будет проводиться корректировка схем.

Основные работы на дублере от Советской Армии до Шверника планируется завершить до июля этого года. После того, как дублер будет расширен до 4-х полос, станет возможным закрыть основной створ Ново-Садовой и приступить к устройству опор путепровода. Саму двухуровневую развязку планируется начать возводить уже в июне-июле текущего года.