Появились фото с улицы Ново-Садовой, где перекрыли движение для автомобилей

Движение по дублерам Ново-Садовой перекрыто с 3 февраля и до окончания работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала масштабная стройка на улице Ново-Садовая, где планируется возвести двухуровневую развязку. С 3 февраля дублеры на Ново-Садовой были временно закрыты для движения, в связи с заменой коммуникаций. 11 февраля был перекрыт большой участок от улицы Советской Армии до АЗС «Татнефть», что вызвало большое недовольство среди местных жителей.

Несмотря на то, что правительство Самарской области заранее предупредило о перекрытии движения по дублерам, некоторые жильцы недовольны сложившейся ситуацией. По словам самарцев, которые живут на нечетной стороне дублера Ново-Садовой в районе перекрытия, с 11 февраля они не могут ни заехать, ни выехать со двора.

На участке рабочие занимаются перекладкой коммуникаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Напрямую заехать во двор нельзя — все перекопано. Чтобы припарковать свою машину около дома, нужно ехать по Советской Армии со стороны Московского шоссе, либо делать «крюк», чтобы вернуться к «Апельсину», - пишет возмущенный автолюбитель.

А вот жильцам дома №303 по Ново-Садовой не повезло еще больше — их двор перегородили бетонными плитами и теперь водителям приходится проезжать через соседние дворы, что в зимний период крайне затруднительно из-за завалов снега.

Ремонтные работы создают препятствия для жильцов соседних домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, дублеры по Ново-Садовой начали перекрывать с 3 февраля. Сначала по четной стороне, а с 11 февраля начались работы по перекладке коммуникаций на нечетной стороне Ново-Садовой. После завершения ремонтных работ, планируется начать возведение путепровода. По словам правительства, в этот период возможно полное перекрытие улицы Ново-Садовая.

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