В Самарской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом в пяти возрастных группах

В пяти возрастных группах снизилась заболеваемость COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник,15 февраля, в Самаре прошло очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Самарской области. На совещании, которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, рассказали, что за прошедшую неделю в регионе снизилось количество заболеваний коронавирусом в пяти возрастных группах.

- Заболевания новой коронавирусной инфекцией снизилось среди жителей Самарской области до 1 года – на 16%, 1-6 лет – на 20,5%, 7-14 лет – на 21,3%, 18-24 – на 12% и 65+ на 9,6%, - рассказали в правительстве региона.

В оперативном штабе также отметили, ч то среди подростков Самарской области в возрасте от 15 до 17 лет, наоборот заболеваемость коронавирусом за неделю повысилась на 36,9%, а в возрастной группе от 50 до 64 лет – на 13,4%. Что касается людей в возрасте от 30 до 49 лет, то в этой возрастной группе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией осталась на уровне прошлой недели.

Напомним, что в самарском регионе два дня подряд не фиксируются летальные случаи среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. По данным на 15 февраля, с начала пандемии в Самарской области коронавирус подтвердился у 44 807 человек, в том числе за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 297 местных жителей.