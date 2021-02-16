Самарские подростки 15-17 лет стали чаще болеть коронавирусом

Минобру поручено провести анализ заболеваемости среди учащихся и выявить, есть ли системность в показателях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за неделю повысилась заболеваемость коронавирусом среди подростков и людей в возрасте от 50 до 64 лет. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области.

- Среди подростков 15-17 лет – заболеваемость коронавирусом повысилась на 36,9%, в возрастной группе 50-64 года – на 13,4%, - сообщили в правительстве Самарской области.

Отметим, что в других пяти возрастных группах жителей Самарской области заболеваемость коронавирусом, наоборот, за неделю снизилась. Так, дети до года стали реже болеть на 16%, от 1 года до 6 лет – на 20,5%, школьники от 7 до 14 лет меньше болеют коронавирусом на 21,3%, молодые люди в возрасте 18-24 года стали реже болеть на 12%, а у пожилых самарцев 65+ заболеваемость за неделю снизилась на 9,6%. Что касается людей в возрасте от 30 до 49 лет, то в этой категории заболеваемость COVID-19 осталась на уровне прошлой недели.