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В Самаре движение по дублеру Ново-Садовой ограничат из-за строительства развязки

На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии начнут строить крупную развязку
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре ограничат движение на дублере улицы Ново-Вокзальной

В Самаре ограничат движение на дублере улицы Ново-Вокзальной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с четверга, 18 февраля, ограничат движение по дублеру улицы Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии. Об этом говорится в сообщении городского департамента транспорта.

Движения ограничат на нечетной стороне (ДК "Современник" находится на противоположной стороне). По данным дептранса, дорогу закроют до завершения необходимых работ, которые продлятся, ориентировочно, до июля 2021 года.

В этом году на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Советской Армии начнут строительство крупной транспортной развязки. Предполагается, что это позволит разгрузить городские магистрали и уменьшить пробки.