В Самаре из-за крупного пожара в исторической части перекрыли движение

В исторической части Самары загорелись сараи. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В исторической части города в Самаре временно изменили схему движения автобусов из-за крупного пожара. Об этом говорится в сообщении перевозчика "СамараАвтоГаз".

Пожар произошел в среду, 17 февраля, на улице Самарской загорелись сараи. По последним данным, площадь пожара составляет 50 кв. метров. На месте работают 73 человека и 23 единицы техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

Автобусы маршрутов 2, 23, 41, 47, 50 пустили в объезд Самарской по Вилоновской, Галактионовской, Ярмарочной и Самарской.