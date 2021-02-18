Стало известно, когда откроют для посещения Вертолетную площадку в Самаре

Вертолетная площадка - одно из популярных мест у жителей региона в любое время года Фото: Наталья АРТЯКОВА

В среду, 17 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с мэром Самары Еленой Лапушкиной. Стороны обсудили дальнейшее благоустройство города, в том числе реконструкцию Вертолетной площадки в поселке Управленческий.

- Уже к 1 сентября этого года обновление самарской достопримечательности в Управленческом будет завершено. Однако все зависит от поставок необходимого оборудования, - говорит Елена Лапушкина.

Дмитрий Азаров поручил главе города по возможности ускорить процесс и завершить строительные работы как можно раньше. По словам губернатора, ведь именно в летний период «Вертолётка» пользуется особой популярностью среди жителей Самары и области.

Напомним, что благоустройство Вертолетной площадки в Самаре началось в 2020 году. В настоящее время там отремонтирована средняя веранда, облагорожены тротуары и установлена часть фонарей. По словам Елены Лапушкиной, до завершения реконструкции необходимо обустроить паркинг, установить детскую площадку и уложить деревянное покрытие на верхней веранде.