Госэксперы одобрили проект Самарского планетария

Планетарий стане украшением для города с космической историей Фото: Архив "КП"

В Самаре продолжают подготовку к строительству Самарского планетария. По плану он должен появиться возле ракеты и музея на проспекте Ленина. По данным самарской администрации, проект планетария прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.

- Сейчас вносятся изменения в постановление об утверждении госпрограммы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года", - рассказали порталу samru.ru в горадминистрации.

Напомним, что в здании самарского планетария планируют разместить конференц-зал, сувенирный магазин, террасу, а также студию для изучения астрономии. У планетария хотят построить купол с астроплощадкой, где с помощью телескопа можно будет рассмотреть планеты Солнечной системы.