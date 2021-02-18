В Самаре вооруженный преступник в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Подозреваемый пока не найден Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера вечером, 17 февраля, на улице Победы в Самаре было совершено преступление. Там неизвестный преступник в период с 18:30 до 18:40 ограбил офис микрозаймов "Быстроденьги".

- Он ворвался в помещение, которое не охраняется, и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. В итоге злоумышленнику отдали 32650 рублей, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Кредитный специалист запомнила нападавшего. На вид ему 30-35 лет, рост 185-190 см, одет гон был в черную куртку до пояса, джинсы и черные кроссовки. На голове - черная вязанная шапка, на лице - медицинская маска.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемого сейчас ищут.