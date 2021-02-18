Отмена занятий в школах Самары из-за морозов 19 февраля 2021 года: при каких температурах не нужно идти в школу

Решать, пойдет ребенок в школу или нет, могут сами родители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за устоявшихся морозов в Самарской области могут отменить занятия в школах. В министерстве образования Самарской области рассказали, при каких минимальных температурах ученики могут не идти в образовательное учреждение на уроки.

- При понижении температуры воздуха директор школы может принять решение об отмене очных учебных занятий в школе, обеспечив при этом дистанционное обучение для учеников, - рассказали в министерстве

Стоит отметить, что родители могут сами решить вести своего ребенка в мороз в школу или нет. Если родители решили, что ребенок не придет на занятия в морозы, то необходимо заранее предупредить об этом классного руководителя. Если же ребенок, даже один из всего класса, все-таки пришел в школу, то с ним проводят занятия по установленному графику, в том числе сохраняется режим питания.

Рассказываем, при каких температурах отменяются занятия у школьников Самарской области:

- 25 С° и ниже – учащиеся 1-4 классов;

-27С° и ниже – ученики 5-8 классов;

-30С° и ниже – в школу могут не идти старшеклассники с 9 по 11 классы.

Напомним, что в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют утром, 19 февраля, понижение температуры воздуха местами до -30 градусов. В некоторых низинных местах региона может быть еще холоднее. Днем температура немного повыситься до отметки -19, но к вечеру снова похолодает.