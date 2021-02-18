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Михаил Матвеев: "Анташева бы убрали давно, но замены не было"

Депутат губдумы считает, что новым кандидатом на посту мэра может стать любая персона, в том числе и совсем неожиданная
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Михаил Матвеев прокомментировал отставку Анташева

Михаил Матвеев прокомментировал отставку Анташева

Депутат губернской Думы Михаил Матвеев прокомментировал новость об отставке главы Тольятти Сергея Анташева. По его словам, это решение напрашивалось давно - с первых дней прихода к власти губернатора Дмитрия Азарова, но сначала не было альтернативных вариантов, а потом появились другие сложности.

- В гордуме на прошлых муниципальных выборах победили коммунисты, и хотя они не смогли сформировать достаточное большинство для смещения мера или решения кадровых задач, сгруппировавшись с представителями других фракций они смогут помешать продвинуть подходящую персону. Именно эта сложность и не давала возможности принять быстрое решение по Тольятти, - отмечает коммунист.

Он также предположил, что заявление, которое глава положил на стол Азарову, связано с тем, что Анташев просто устал от бескомпромиссной модели управления нового главы, который выбрал стратегию публичной порки местных чиновников. Но глава региона окажется в непростой ситуации.

- Я пока не вижу, что там есть хорошая альтернатива и человек который может стабилизировать ситуацию, - говорит Матвеев. - Сейчас можно только гадать, перебирая имена представителей партии власти, лояльных губернатору и имеющих управленческий опыт. Если бы восстановили всенародные выборы, заработал бы механизм кадрового отбора.

Напомним, что отставку мэра должна утвердить городская Дума, заседание состоится 3 марта.

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