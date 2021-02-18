Михаил Матвеев: "Анташева бы убрали давно, но замены не было"

Михаил Матвеев прокомментировал отставку Анташева

Депутат губернской Думы Михаил Матвеев прокомментировал новость об отставке главы Тольятти Сергея Анташева. По его словам, это решение напрашивалось давно - с первых дней прихода к власти губернатора Дмитрия Азарова, но сначала не было альтернативных вариантов, а потом появились другие сложности.

- В гордуме на прошлых муниципальных выборах победили коммунисты, и хотя они не смогли сформировать достаточное большинство для смещения мера или решения кадровых задач, сгруппировавшись с представителями других фракций они смогут помешать продвинуть подходящую персону. Именно эта сложность и не давала возможности принять быстрое решение по Тольятти, - отмечает коммунист.

Он также предположил, что заявление, которое глава положил на стол Азарову, связано с тем, что Анташев просто устал от бескомпромиссной модели управления нового главы, который выбрал стратегию публичной порки местных чиновников. Но глава региона окажется в непростой ситуации.

- Я пока не вижу, что там есть хорошая альтернатива и человек который может стабилизировать ситуацию, - говорит Матвеев. - Сейчас можно только гадать, перебирая имена представителей партии власти, лояльных губернатору и имеющих управленческий опыт. Если бы восстановили всенародные выборы, заработал бы механизм кадрового отбора.

Напомним, что отставку мэра должна утвердить городская Дума, заседание состоится 3 марта.

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