Губернатор Самарской области отправил в отставку главу Тольятти, самого автомобильного города губернии и страны. Кресло под Сергеем Анташевым качалось уже давно: на протяжении этого года он уже не раз получал нарекания за не достаточно активную борьбу с коронавирусом и нарушения в реализации крупных проектов. Уже несколько дней в губернии ходили слухи о том, что Сергей Анташев может уйти, но в администрации Тольятти их не подтверждали. Но 18 февраля состоялась встреча мэра и губернатора - и, по данным источников \\"КП-Самара\\" мэр буквально бросил на стол заявление об увольнении. Информацию о том, что глава региона решение коллеги принял, подтвердили в правительстве. Впрочем сам Дмитрий Азаров пока никак не прокомментировал ситуацию, также неизвестно, кто займет кресло мэра.\\"Планы по жилью для детей-сирот сорваны\\"Сам губернатор в своей беседе указал на ошибки однозначно. Он напомнил, что недавно в отставку отправились главы нескольких муниципальных образований - это и Пестравский, и Большеглушицкий и Большчерниговский районы.- У нас сейчас высокий темп работы, нужно уметь постоянно быть вовлеченным в процессы, работать в режиме 24 на 7, строить диалог с людьми. Такой темп выдерживают не все, - уточнил губернатор.Впрочем, у этих ошибок есть и более точные имена. Например, в прошлом году в Тольятти был сорван план по обеспечению детей-сирот жильем. 17 февраля следователи возбудили дело по факту того, что сотрудники администрации не освоили бюджетные средства в 21 млн рублей - а ведь эта деньги выделили из бюджета, чтобы обеспечить нуждающихся детей квартирами. Правоохранителям еще предстоит разобраться, почему это случилось: деньги пошли \\"на сторону\\" или же не нашлось ни одного пролдавца жилья в огромном городе\\"?Губернатор не раз говорил, что в Тольятти недостаточно быстро строят дороги и не успевают осваивать деньги, плохо работают в сфере ЖКХ (именно в этом городе у жителей чаще всего возникают вопросы к квитанциям). Припомнили Анташеву и проблему с территорией бывшего завода \\"Фарфор\\", которую вовремя не рекультивировали, не подав на это заявку, в итоге там случился пожар.\\"Судился с блогером и упустил экологию\\"Прославился на всю страну Анташев в июне 2020 года. Один из тольяттинских общественников в посте в социальной сети обвинил главу города в выводе бюджетных средств на то, чтобы заказать памятник Солдатке у Зураба Церетелли. В порыве гнева блогер обозвал главу Тольятти \\"девочкой по вызову\\". Мэр пошел в суд с иском на Кандалинцева и попросил взыскать с него 15 миллионов рулей. Правда, потом иск он отозвал - говорил, что из-за человеколюбия. Но злые языки поговаривали, что жесткую рекомендацию перестать отвлекаться на суды и заняться делом - контролем за соблюдением режима самоизоляции в городе, где ситуация с заболеванием коронавирусом на тот момент была сложной, он получил от губернатора.В 2019 году на Сергея Анташева обрушился шквал критики от губернатора из-за мобильной эколаборатории. Оказалось, что тольяттинцы очень много жалуются на качество воздуха. Тогда Анташев отметил, что город готов купить специальную лабораторию, но губернатор сказал, что делать это нужно было раньше - совещание по экологической ситуации прошло еще в прошлом году.А буквально на днях критике Азаров подверг мэра за то, что тот не смог вовремя решить вопрос с некачественной водой с запахом сероводорода, которая течет из кранов горожан. Тем пришлось жаловаться на проблему в правительство и только тогда их услышали.\\"Убрали бы давно, но менять не на кого\\"Сергей Анташев пришел в администрацию в апреле 2017 года, до этого он возглавлял самарский филиал ОАО \\"ЭнергосбыТ Плюс\\" и по сути был ставленником экс-губернатора Николая Меркушина. Депутат Самарской областной думы Михаил Матвеев отмечает, что губернатор хотел бы распрощаться с ним давно, но сначала поставить на его место было некого, а потом возникли иные проблемы.- Анташева провожали еще начиная с момента смены губернатора в Самарской области. Это воспринималось, как логический ход, связанный со сменой команды. Но Анташев задержался, во многом это было связано с тем, что у губернатора не было готового решения по городу. А потом ситуация стала играть в пользу Анташева, в гордуме на прошлых выборах победили коммунисты, но они не смогли сформировать большинство, которое пригодно для того, чтобы сместить мэра. И Белый дом оказался в ситуации, что если Анташев уйдет, будет невозможно провести альтернативную подходящую фигуру, просто коммунисты и примкнувшие к ним депутаты ЛДПР смогут заблокировать решение, - объяснил он ситуацию.Также Михаил Матвеев отметил, что в администрации Анташева считают достаточно эмоционально невыдержанным.- Логично предположить, что рано или поздно управленческая манера, свойственная Азарову и другим губернаторам, дающим разнос нерадивым муниципальным чиновникам, будет воспринята Анташевым всерьез и он не выдержит публичной порки и напишет заявление. Работа мэра достаточно тяжелая, времени непростые и находиться под огнем критики довольно нелегко, - уточнил Матвеев и заметил, что не знал, что заявление принято.- Я пока не вижу, что там есть хорошая альтернатива и человек который может стабилизировать ситуацию, - заключил он.Главный редактор тольяттинского издания tltgorod в свою очередь назвал Анташева компромиссной фигурой: \\"Он сделал ровно то, что ему позволили сделать оба губернатора. Ничего не испортил, по крайней мере\\".Напомним, что Тольятти второй по численности населения город Самарской облати, столица автомобильной промышленности страны. Прошлый год в регионе был объявлен годом Тольятти и к развитию моногорода было повышенное внимание от властей.Дума Тольятти рассмотрит отставку Анташева 3 марта.