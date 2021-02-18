В исторической части Самары перекроют движение из-за строительства газопровода

Схема ограничения движения на Максима Горького с 20 по 23 февраля Фото: администрация Самары

В исторической части города Самара стартуют работы по строительству газопровода. В связи с этим, улица Максима Горького будет временно перекрыта. Об этом сообщили в администрации Самары.

- В период с 00:00 20 февраля 2021 года до 23:59 23 февраля 2021 года по улице Максима Горького в районе дома № 64, на участке протяженностью 10 метров, будет временно ограничено движение, - сообщили в администрации.

В течение трех дней на данном участке будут проводить работы по строительству газопровода, а после восстанавливать благоустройство территории. Администрация убедительно просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.

Напомним, что с 19 февраля, почти на месяц, ограничат движение по улице Донской на Мехзаводе в Самаре. Там будут переустраивать систему водоотведения.