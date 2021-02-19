Появилось шокирующее видео смертельного ДТП с депутатом в Самарской области

От удара автомобили вынесло на тротуар, "Гранта" врезалась в стену дома. Фото - "ДТП Самара"

Появилось видео жуткого ДТП с участием сын депутата Самарской губернской думы Егише Амрояна, который сам является депутатом городской думы Жигулевска. Видео разместила блогер Наталья Ширяева.

Видно, как дорогая иномарка движется с большой скоростью по узкой улице и таранит выезжающую на перекресток легковушку "Лада Гранта". В итоге обе машины отлетели на тротуар, "Гранту" отбросило в стену дома.

Авария произошла в понедельник, 15 февраля. По данным полиции, водитель отечественного автомобиля не предоставил преимущества иномарке, из-за чего и произошло столкновение. Водитель легкового автомобиля доставили в больницу, где он, как сообщалось в СМИ, погиб. Амрояну тоже понадобилась медпомощь, он получил незначительные травмы.

По факту случившегося проводится проверка. С места ДТП изъяты записи камер видеонаблюдения.