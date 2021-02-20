Погибшего водителя, который врезался в столб на Придорожном кольце, извлекали из машины спасатели

Иномарка получила сильные повреждения кузова и водитель оказался зажат в салоне Фото: ПСС Самарской области

Утром, около 5 часов, в Волжском районе, на развязке около поселка Придорожный, произошло жуткое ДТП, в котором погиб водитель. По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель на автомобиле Skoda Rapid, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, в результате водитель скончался на месте. Чтобы извлечь тело погибшего, пришлось обращаться к спасателям.

- Автомобиль получил значительные повреждения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего и передали его сотрудникам МВД, - рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Самарской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Как рассказали очевидцы страшной аварии, погибший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться от патрульной машины ДПС.