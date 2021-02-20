Московское шоссе планируют начать ремонтировать 1 апреля

Московское шоссе в Самаре ремонтировали в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ремонт дороги на Московском шоссе планируют начать 1 апреля текущего года. Об этом говорится в документации, размещенной на сайте Госзакупок.

Будет отремонтирована проезжая часть на участке от улицы Мичурина до подъезду к Самаре от трассы М-5 "Урал". Начать ремонт планируют 1 апреля текущего года, работы продолжатся до 1 октября 2022 года.

Начальная цена контракта составляет почти 460 млн рублей, порядчика определят 12 марта.

Ранее в областном минтрансе сообщали, что планируют в этом году устранить колейность на дороге, на которую жалуются горожане.