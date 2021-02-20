Названы даты проведения Грушинского фестиваля

Ожидается, что Грушинский фестиваль в этом году пройдет в традиционном формате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грушинский фестиваль в этом году пройдет с 1 по 4 июля у Мастрюковских озер. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Ожидается, что в 2021 году поклонники авторской песни соберутся на Грушинской поляне на 48-м фестивали имени Валерия Грушина. Окончательно решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее обсуждалось, что Грушинский фестиваль может в этом году состояться в Москве, однако, выяснилось, что речь идет о нескольких концертах из череды многих, которых предшествуют летнему фестивалю.