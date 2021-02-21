В Самаре на ул. Ново-Садовая изменят схему движения транспорта и сократят количество остановок

Варианты остановок общественного транспорта обсуждаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже этим летом в Самаре стартует еще одна масштабная стройка века – возведение двухуровневой развязки на улицы Ново-Садовая в районе ее пересечения с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Новая развязка в будущем поможет избавиться от ставшей уже традиционной пробки на Ново-Садовой и Советской Армией, но пока придется потерпеть некоторые неудобства.

Из-за строительства развязки движение по улицы Ново-Садовая этим летом будет ограничено. Сейчас на этом участке уже началась перекладка коммуникаций, движение ограничили по дублеру, который расширят до четырех полос. Как отметил начальник отдела дорожной инспекции регионального УГИБДД Артём Кудашев, работы не повлияют на работу общественного транспорта: трамваи продолжат ходить в обычном режиме, автобусы перенаправят на дублер, а вот число остановок придется сократить.

— При движении из города останутся остановки «Улица Гастелло» (напротив гостиницы «Ренессанс») и «Детская больница» (в районе пересечения с улицей Шверника). Промежуточные остановки закроют, - рассказал Артём Кудашев в интервью 63.ru.

Сейчас обсуждается возможность организовать дополнительную остановку на дублере в районе дома № 295а. Там есть карман для парковки, который и может стать площадкой для остановки, но окончательное решение не принято.

При движении в город для общественного транспорта организуют остановку перед пересечением Ново-Садовой с улицей XXII Партсъезда — около съезда на дублер. Следующая будет только «Современника».

— К сожалению, сделать остановку в районе ТЦ «Апельсин», скорее всего, не получится — место не позволяет. Но будем смотреть по факту ближе к концу года. По крайней мере, вместе с подрядчиком и Минтрансом постараемся сделать всё, что от нас зависит, — заверил Артём Кудашев.

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