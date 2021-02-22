В Самаре нашли девочку в куртке с белым воротником

Девочка в переходном возрасте могла поругаться с родителями Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области

В понедельник, 22 февраля, волонтеры Лиза Алерт рассказали, что Злата Чибирова найдена живой. Девочка ушла из дома 20 февраля.

12-летняя Злата ушла из дома в субботу, а в понедельник девочку нашли. Ребенка в джинсовой куртке с белым меховым воротником искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В комментариях к посту о пропаже подростка местные жители предположили, что девочка могла поругаться с родителями, показать свой характер и ненадолго сбежать из дома. Однако официальных данных, где все это время находился ребенок, нет.