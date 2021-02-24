В Самарской области женщина и двое детей отравились угарным газом в частном доме

Дети находятся под присмотром врачей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 февраля в поселке Приморский Ставропольского района женщина и двое детей отравились угарным газом в частном доме. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- В 20:50 поступило сообщение об отравлении трех человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Предварительно, причиной ЧП могла стать неисправность вентиляционного оборудования, - сообщили в региональном МЧС.

Детей госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу для обследования, а женщине после осмотра врачей было назначено амбулаторное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Муж нашел бы три трупа»: в Самаре женщина с двумя детьми едва не угорела в собственной квартире

Специалисты говорят, что в дом, где произошло ЧП, можно экскурсии водить, настолько хорошо там работает система вентиляции (подробности)