В Самаре из-за коммунальных аварий затопило несколько улиц

Из-за морозов дорога сразу покрывается льдом Фото: Алексей Нечаев

Утром, 24 февраля, в нескольких районах Самары прорвало трубы водоснабжения, в результате чего произошло подтопление дорожных участков. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Затопило обе полосы движения на пересечении 22 Партсъезда и Рыльской. В районе рынка «Норд» собирается пробка, - рассказал житель Самары, который находится на месте коммунальной аварии.

Также прорыв трубы произошел на пересечении улиц Нагорная и Советская. Утром самарцы пожаловались на отсутствие общественного транспорта в этом районе. В Дептрансе рассказали о временном ограничении движения на данном участке.

"Нагорная/Советская. Плывём!" Фото: Подслушано у водителей | Самара

- В связи с утечкой воды на участках улиц Советская-Нагорная, Ставропольская-Волочаевская в обоих направлениях временно приостановлено движение транспорта. Трамваи следуют по измененным маршрутам.

Позже представители ТТУ Самара сообщили, что движение общественного транспорта на участке восстановлено.

Напомним, что 17 февраля, в Самаре затопило Зубчаниновское шоссе. Из-за коммунальной аварии почти на сутки было ограничено движение на участке, а несколько домов остались без воды