В Самаре на улице Лейтенанта Шмидта автомобили вмёрзли в лёд

Кто будет возмещать ущерб пока неизвестно Фото: instagram.com/samara.dtp.official

Жители Октябрьского района пожаловались в социальных сетях на работу коммунальной службы. Из-за не устранённой утечки воды на пересечении улиц Лейтенанта Шмидта и Карла Либкнехта и улицы Шевченко припаркованные автомобили колесами вмерзли в лёд.

- Колодец льет уже четыре дня! Коммунальщикам не дозвониться. Машины вмерзли в лед, а во двор не проедет ни скорая, ни пожарная, - пишет в твиттере местная жительница.

В администрации Октябрьского района Самары сообщили, что от компании РКС-Самара была получена информация об устранении данной утечки ночью.

Десятки автомобилей оказались "заложниками" льда Фото: Твиттер @anastalam

Местные жители задали вопрос, кто же будет возмещать ущерб пострадавшим водителям автомобилей, однако ответа от представителей администрации пока не последовало.

Напомним, что утром 24 февраля, несколько улиц Самары затопило из-за коммунальных аварий. Подтопленные участки быстро покрываются наледью из-за морозной погоды. В настоящее время рабочие устраняют причины прорыва, а после будут устранены и последствия.