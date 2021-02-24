В Самаре при сходе наледи с крыши пострадал 13-летний подросток

Подросток был госпитализирован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, 10 января 2021 года с крыши дома №112 по улице Физкультурная в Самаре на 13-летнего подростка упала наледь. По факту ненадлежащего оказания услуг по очистке снега с крыши, следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Следственным отделом по Промышленному району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что по данным следственного комитета по Самарской области, в период с 28 января по 4 февраля, зарегистрировано три подобных несчастных случая. В результате схода снега с крыши пострадали 48-летняя женщина, 35-летний мужчина и 15-летняя девочка.