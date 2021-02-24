В Самарской области планируют отремонтировать участок трассы М-5

В Самаре отремонтируют участок трассы М-5 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выбран подрядчик для ремонта участка федеральной трассы М-5 «Урал», который располагается на территории региона.

В соответствии с информацией на сайте Госзакупок, до 30 октября 2021 года планируют выполнить работы по разработке проектной документации. Начальная цена контракта составляла 14,8 млн рублей. Победителем торгов стала компания «Перспектива», которая предложила сделать работы за 13 млн рублей.

Необходимо подготовить проектную документацию для капитального ремонта дороги М-5 «Урал» на участке в 12 км на подъезде к Самаре.

Ранее сообщалось, что 1 апреля начнут чинить Московское шоссе в Самаре, которое жители города неоднократно критиковали из-за образовавшейся там колеи.