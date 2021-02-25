Самарский архитектор показал все предложенные эскизы нового речного вокзала в Самаре

В 2017 году был выбран лучший вариант нового Речного вокзала

Самарский архитектор Дмитрий Орлов показал, каким бы мог быть речной вокзал в Самаре. Проектирование началось еще в 2016 году, но в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, этот вопрос был отложен на неопределенный срок.

По словам Дмитрия Орлова, первыми свои проекты предложили московские архитекторы, а позже тендер на проектирование речного вокзала в Самаре выиграла фирма ООО «ВТС-П», главным директором которой является сам Дмитрий Орлов.

Речной вокзал могли построить в виде волны

Московский проект предполагал построить новое здание речвокзала в Самаре в виде волны либо консервативно, используя геометрические фигуры.

Москвичи предложили также скромный вариант

Дмитрий Орлов предложил свои три варианта здания, из которых уже и выбрали в правительстве региона.

Первый вариант создал архитектор Александр Попов. Здание более приближено к Самаре, так как в проекте использован узнаваемый городской символ «Крылья над Волгой».

Наиболее узнаваемый символ Самары - "Крылья над Волгой"

- Крупномасштабная пластическая композиция фасадов рифмуется с объёмом гостиницы «Россия» и продолжает, а точнее - реанимирует сложившийся модернистский ансамбль речного вокзала, визуально организуя разнородную застройку последних лет, - рассказал Дмитрий Орлов.

Второй вариант представляет собой высокотехнологичное здание, развивающее образ курортного города. В данном проекте собрано наиболее полное и функциональное внутреннее наполнение. Площадки на кровле и террасах также могут быть использованы крайне многофункционально. Архитектором выступила Наталья Терещенко при участии Александра Попова.

Данный вариант был одобрен на совещании у губернатора Самарской области в конце декабря 2016 года

Третий вариант предполагает экономию в затратах на строительство. Создал данный проект Дмитрий Орлов, который отметил компактность своего проекта.

Дмитрий Орлов создал экономичное, но вместительное здание

В конце декабря 2016 года состоялось совещание у губернатора Самарской области, на котором присутствовали представители речного вокзала, департамента туризма Самарской области, а также силовики и предполагаемые арендаторы площадей под общепиты.

- После долгих обсуждений был выбран в работу вариант номер 2, архитекторов Терещенко и Попова. К 2017 он был полностью завершен, прошел экспертизу и так далее. Но по ряду причин в предмундиальной суматохе реализация его отодвинулась в неведомое будущее, - рассказал самарский архитектор Дмитрий Орлов.

Как отметил Орлов, выбранный проект предусматривать только само здание. Территория вокруг вокзала и причалы были вынесены в отдельный заказ, поэтому их прорабатывать только предстоит. Кроме того, архитекторам необходимо будет найти решение, как сделать заборы и зоны безопасности.

А какой Речной вокзал больше понравился вам? Обсудим в комментариях

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