Строителей трамвайных путей от Ташкентской до "Самара Арены" уличили в многомиллионном мошенничестве

Сейчас расследование продолжается Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре в конце января возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере на неустановленных лиц из числа сотрудников АО "ВТС Метро". Их подозревают в финансовых махинациях при распределении средств, предназначенных для строительства трамвайных путей от улицы Ташкентской до стадиона "Самара Арена".

- Контракт на реконструкцию трамвайной линии и строительство путей между АО и департаментом градостроительства был заключен 24 апреля 2017 года на сумму 741 млн рублей. По его данным, планировалось проложить 40120 метров кабеля различной номенклатуры, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

За выполнение работ взялись в ООО "Росэлектрик". Они справились со своим обязательствами в установленные сроки, но в акте выполненных работ между чиновниками и "ВТС Метро" общественники, а позже и следователи нашли несоответствия. Правоохранители выехали на место событий и в ходе осмотра установили, что проложено было всего 14250 метров кабельной продукции. Еще 25905 метров и заложенные на них 3 696 552 рублей куда-то делись. На основании этого полицейские и приняли процессуальное решение.

Добавим, что ранее силовики уличили этого же подрядчика в мошенничестве на сумму 5,5 млн рублей при установке на указанном участке программного комплекса для автоматизации района электрических сетей Scada NPT expert. Разбирательства сейчас продолжаются.

За ситуацией пристально следят в Бюро расследований ОНФ. Координатор организации в ПФО Вадим Нуждин сообщил, что и это уголовное дело возбуждено при их участии.

- С сожалением приходится отмечать, что со стороны заказчика строительства трамвайных путей - Департамента градостроительства - помощи в установлении истины ни мы, ни правоохранительные органы не получаем, - сетует Нуждин. - Удивительно, ведь речь идет о многомиллионном ущербе и возврате почти 9 млн рублей народных денег.

Общественник уверен, что после всех разбирательств прокуратура вынесет представление в адрес должностных лиц по выявленным нарушениям:

- Это может послужить основанием в том числе и для кадровых решений. Мы продолжаем вести ряд расследований по объектам ЧМ-2018 и уже сейчас понимаем, что работы для правоохранителей хватит надолго.

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