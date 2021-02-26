В больницы Самары вернут плановые профосмотры и диспансеризацию

В амбулаторно-поликлинических учреждениях возобновят плановые профосмотры и диспансеризацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба Самарской области, которое состоялось 25 февраля 2021 года, министр здравоохранения региона Армен Бенян предложил возобновить плановые профилактические осмотры граждан в поликлиниках.

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова поддержала эту идею, однако обратила внимание на необходимость разделения потоков больных пациентов и людей, которые пришли на диспансеризацию.

Губернатор Самарской области поручил обратить на это особое внимание, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность всех граждан, которые посещают медицинские учреждения.

Напомним, что коронавирусные ограничения в Самарской области продлили до 14 марта. Таким образом, пожилые в возрасте 65+ остаются на самоизоляции еще на две недели, а подростки не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Кроме того сохраняется обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.