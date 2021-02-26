У министра самарского минздрава появился новый заместитель. Что о нем известно?

Павел Золотарев стал новым заместителем самарского министра здравоохранения

У самарского министра здравоохранения появился новый заместитель. Им стал Павел Золотарев, говорится в сообщении регионального минздрава.

Золотарев окончил самарский медуниверситет по специальности «Педиатрия». В здравоохранении он работает больше десяти лет. Он возглавлял частные медклиники, а с 2016 года работал проректором по лечебной работе университета «Реавиз». Является доктором медицинских наук.

Золотарев стал руководителем департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования. На этой должности он сменил Асланбека Майрамукаева, который стал руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Областной минздрав с июля прошлого года возглавляет Армен Бенян, ранее работающий главный врачом в больнице им. Середавина.