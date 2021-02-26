В Самарской области 100-тысячный житель сделал прививку от коронавируса

Анатолий Ржевский стал 100-тысячным жителем, кто сделал прививку Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На прививку в поликлинику Кинель-Черкасской центральной районной больницы Анатолий Ржевский пришел вместе со своей женой. Семья Ржевских родились и выросли в этом селе. У них двое детей и шестеро внуков, поэтому пенсионеры решили защитить себя и своих близких, сделав прививку.

В Кинель-Черкасском районе 4 прививочных пункта - 2 кабинета в поликлинике ЦРБ и по одному - в поликлиниках сел Кротовка и Тимашево. В настоящее время прививку сделали более 3500 жителей района, ревакцинацию прошли 688 человек. За состоянием каждого наблюдают врачи.

Напомним, что в Самарской области продолжается активная вакцинация жителей от коронавируса. На днях в регион поступит еще 9400 доз вакцины ГамКовидВак. В первую очередь прививку делают жителям из группы риска, а также пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями.