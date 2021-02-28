Главы Самары Елена Лапушкина вышла на улицы, чтобы проверить, как коммунальщики убирают снег

Спецтехника чистит улицы, а дворы и лестницы от снега очищают вручную Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре коммунальщики пытаются очистить улицы и дороги города от снега. Для этого ночью задействовали 343 машины. Чтобы эффективнее и быстрее убирать снег с широкой проезжей части, технику пускали в формате автопоездов. В итоге за сутки из города вывезли почти 8 тысяч тонн снега - их складируют на 7 полигонов. Дороги посыпают реагентами, за сутки их израсходовано около 460 тонн

Напомним, вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что недоволен тем, что самарские улицы утопают в снегу - это при том, что он прогулялся по центру города - по Ленинскому и Самарскому районам. После этого в Самаре объявили "воскресник", а надзорным ведомствам поручили проверить эффективность выполнения контрактов по уборке снега в городе.

Сегодня глава Самары Елена Лапушкина лично проехала по городу, чтобы своими глазами увидеть, как работают коммунальщики. Спецтехника продолжает очистку дорог, а улицы, лестницы и дворы убирают вручную. Традиционно в первую очередь расчищают территорию возле больниц и поликлиник, детских садов и школ. В разных районах города одновременно днем работает от 23 до 55 спецмашин, больше всего - в Кировском районе.

Елена Лапушкина лично проверила работу коммунальщиков Фото: предоставлено пресс-службой

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