В деле о мошенничестве с деньгами кооператива «Доходный Дом» появился подозреваемый

Точная сумма ущерба и число пострадавших сейчас подсчитывают следователи Фото: скриншот

В Тольятти полицейские разбираются с мошеннической схемой в КПК «Доходный Дом». Напомним, о нарушениях со стороны этой организации еще в ноябре 2019 года сообщали прокуроры: организация собрала с пайщиков более 280 млн рублей, обещая им от 9% до 11,7% годовых, а потом «слила» эти деньги в неизвестном направлении по фиктивным договорам займа. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, в деле, наконец, появился подозреваемый:

- Это председатель кооператива – Олег Б., он руководил организацией в 2017-2018 гг, - говорят источники. – Сейчас у него статус подозреваемого, по решению суда его отправили под домашний арест.

Также в организации проведены обыски, бухгалтерскую документацию изъяли, чтобы попытаться отследить движения денег пайщиков. Следствие пока подсчитывает точную сумму ущерба и количество пострадавших - кооператив работал не только в Тольятти, но и в Самаре, Сызрани, Жигулевске.

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