В Самаре сбили пешехода, который перебегал улицу на красный сигнал светофора

Внедорожник с московскими номерами сбил самарца напротив дома №57А по Авроре Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 28 февраля, на улице Авроры водитель на внедорожнике GMC Yukon сбил 33-летнего пешехода, который переходил улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

- ДТП произошло в 21:50. Мужчина двигался по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что в субботу, 27 февраля, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с участием трактора коммунальной службы. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где врезался в коммунально-уборочную машину МК-У1. В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля, ее госпитализировали в больницу.