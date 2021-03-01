Жительница Самары по пути в Тольятти перевернулась на автомобиле в кювет

Автомобиль эвакуировали с места происшествия Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 28 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет. Женщина за рулем немецкого супермини Opel Corsa не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

- 36-летняя жительница Самары в результате аварии получила травму головы, но от госпитализации в больницу отказалась. Со слов пострадавшей, она была пристегнута ремнем безопасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД По Самарской области.

Напомним, что в субботу, во время снегопада в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали дети. Женщина на иномарке нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части и врезалась во встречную Ладу Веста, где находились двое детей 8 и 6 лет. В результате аварии детям потребовалась помощь медиков.