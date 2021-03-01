Самара заняла первое место среди городов, где особенно любят кошек

В честь всемирного Дня кошек был проведет опрос среди владельцев домашних животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сбербанк провел опрос среди своих клиентов и выяснил, что жители Самары больше предпочитают заводить дома кошек, нежели собак или других питомцев. В рейтинге российских городов, где особенно любят кошек, Самара заняла первое место.

- У 50% владельцев домашних животных в Самаре есть дома кот или кошка. Собаки не так популярны, всего треть респондентов (27%) завели себе четвероногого друга, - показал опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».

Исследование показало, что чаще всего кошки попадают в семьи с улиц или из приютов,а вот собак обычно покупают у заводчиков. Однако тратить большие суммы на покупку питомца самарцы не рассчитывают. Так, за котенка в среднем готовы заплатить 708 рублей, а за щенка около 2000 рублей.

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