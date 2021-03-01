В центре Самары из-за прорыва трубы припаркованный автомобиль покрылся ледяной коркой

Оттаивать автомобиль будет очень долго Фото: instagram.com/samara_dtp_official

1 марта 2021 года жители Самары стали свидетелями необычного происшествия. Из-за прорыва на водопроводе на улице Самарская припаркованный автомобиль покрылся ледяной коркой.

- На Самарской, между Красноармейской и Льва Толстого, произошла коммунальная авария. Вода лилась прямо на припаркованный на обочине автомобиль и за ночь он почти полностью покрылся льдом, - рассказывает с места ЧП корреспондент «КП-Самара».

По словам нашего корреспондента, сейчас на месте аварии находятся рабочие РКС-Самара. Неизвестно, в курсе ли хозяин пострадавшего авто о случившемся, также неизвестно, каким образом будут «спасать» обледеневший автомобиль.

Напомним, что в конце зимы 2021 года в Самаре произошел настоящий коммунальный апокалипсис. На нескольких улицах города прорвало трубы, а в Куйбышевском районе из-за утечки на водопроводе был введен режим чрезвычайной ситуации, так как вез воды и отопления остались больше 3 тысяч местных жителей.