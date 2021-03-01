Дочь самарского бизнес-омбудсмена украла дорогой телефон в ТЦ в Подмосковье

Дочь уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области стала фигурантом уголовного дела Фото: Архив "КП"

Дочь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко, 19-летняя Анастасия стала фигурантом уголовного дела. По версии следствия, девушка незаметно украла мобильный телефон марки Apple и скрылась в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

- В полицию обратилась одна из сотрудниц торгового центра в Подмосковье. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность преступницы. Ей оказалась Анастасия Харченко, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Ущерб составил более 66 тысяч рублей. В отношении дочери самарского бизнес-омбудсмена было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде.