В Самарской области охотники застрелили гигантского кабана

Огромный кабан был добыт на территории Самарской области Фото: предоставлено КП-Самара

Самарская область имеет богатый животный мир, который насчитывает более 70 видов различных млекопитающих. Охотники очень любят самарские края, поэтому как только наступает сезон, едут в специальные охотхозяйства за трофеями.

Один из охотников поделился с редакцией «КП-Самара» фотографией, которая с первого взгляда вызывает шок. На фотографии кабан-секач невероятно исполинских размеров. Если сравнивать с охотником, который стоит рядом с убитым животным, то можно сделать вывод, что кабан был длиной не менее 3-х метров.

Интересно, что взрослый самец секача обычно до 1 метра в холке, но встречаются и более крупные особи. Например, известны случаи, когда был добыт кабан массой тела 550 кг и длиной бивней 30 см.

Как отмечают сами охотники, охота на кабана довольно опасное занятие, однако тем и привлекательней для добытчиков, которые не прочь «пощекотать» свои нервы.

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