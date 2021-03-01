Дмитрий Азаров поручил разработать цифровую карту по уборке улиц Самары

В Самаре продолжают уборку общественных пространств

В Самаре подвели итоги «воскресника», во время которого в региональной столице очищали от снега парки, скверы, набережную и другие общественные территории.

Всего в Самаре было задействовано 591 единица техники, 444 уборщика и 2068 дворников. Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко доложил, что к полудню понедельника было расчищено 88% выходов из подъездов, 58% дворовых и 72% квартальных проездов, 66% тротуаров. По его словам, во время уборки выявлялись недостатки, составлено более 430 административных протоколов – они направлены в Государственную жилищную инспекцию области и прокуратуру.

Василенко также рассказал, что многие управляющие компании не справляются со своими обязанностями ввиду того, что территории обслуживания «разбросаны» по всему городу. Кроме того, многие организации нанимают дворников по договору, собирая средства на содержание дворов с жителей.

Глава региона отметил, что не видит системности в работе, в целом раскритиковав работу городской власти. «У вас есть управляющие микрорайонами, старшие по домам, штатные единицы в администрациях районов. Поправляйте, подсказывайте, избавляйтесь от нерадивых управляющих компаний. В режиме аврала работать постоянно просто невозможно», - сказал губернатор.

Кроме того, в Самаре отмечается нехватка техники, средства в городском бюджете на закупку на этот год не предусмотрены. Губернатор на это ответил, что сейчас выделяются серьезные средства на ремонт и строительство дорог, на благоустройство, на объекты капитального строительства. «Значит, эти средства высвобождаются из городского бюджета. Областной бюджет теряет деньги, а муниципалитеты, имея самые защищенные источники дохода, потерь не испытывают. Наоборот, по прошлому году - прирост», – подчеркнул губернатор. Он поручил председателю областного правительства Виктору Кудряшову совместно с министерством финансов региона Андреем Прямиловым детально рассмотреть статьи расхода городского бюджета, чтобы изыскать средства на покупку техники и содержание улично-дорожной сети в надлежащем состоянии.

Дмитрий Азаров также поручил руководителю регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову совместно с муниципалитетами разработать цифровую карту с четким раскреплением территории, техники и дворников. Это, по мнению главы области, позволит ориентироваться и оперативно принимать меры во время чрезвычайных метеоусловий.