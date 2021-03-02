«Позорище!»: жители Самары требуют от чиновников срочного ремонта Ракитовского шоссе

Ездить по такому мосту крайне опасно Фото: Андрей Щербаков/Twitter

Жители Самары в очередной раз обратились к чиновникам по поводу состояния дорожного полотна на Ракитовском шоссе и путепроводе в районе завода «Кока-колы». Автомобилисты крайне недовольны работой городского и регионального правительства в плане содержания автомобильных дорог.

- Это просто позорище! Такое состояние одной из самых загруженных улиц Самары. Примите уже какие-то меры, - пишут в твиттере местные жители.

Автомобилисты утверждают, что на путепроводе из-за глубоких ям создаются аварийные ситуации, так как, чтобы объехать выбоину и не остаться без колес, нужно выезжать на полосу встречного движения.

В департаменте транспорта ответили, что Ракитовское шоссе подлежит ремонту в текущем году. Кроме того, Ракитовский путепровод сейчас проходит процедуру включения в подпрограмму «Мосты и путепроводы», которую реализуют в министерстве транспорта Самарской области. Уже сейчас подрядная организация «Кедр-1» начали подготовку дорожного полотна на мостовом переходе к ремонту картами, для этого рабочие сняли в некоторых местах асфальт.

Отметим, по словам мэра Самары Елены Лапушкиной, ремонт дорог можно начинать только при определенных температурных условиях. Таким образом, работа будет начата, как только температура воздуха в Самаре не будет опускаться ниже -10 градусов.