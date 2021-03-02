Инсталляцию для Масленицы в Самаре начнут монтировать на следующей неделе

Тематические площадки появятся на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самаре начнут монтаж инсталляции для Масленицы. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В Самаре из-за пандемии не планируют проводить массовых торжеств, но создадут условия для прогулок на воздухе и активного отдыха. На площади Куйбышева сделают тематические локации "Чайная" и "Деревенька".

Также появятся новые арт-объекты, которые сейчас готовят мастера. Это самовар, чашки с блюдцами, конь и петух по мотивам дымковских игрушек.

Ранее появилась программа праздника.