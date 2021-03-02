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Инсталляцию для Масленицы в Самаре начнут монтировать на следующей неделе

Появятся тематические площадки и новые арт-объекты
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Тематические площадки появятся на площади Куйбышева

Тематические площадки появятся на площади Куйбышева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самаре начнут монтаж инсталляции для Масленицы. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

В Самаре из-за пандемии не планируют проводить массовых торжеств, но создадут условия для прогулок на воздухе и активного отдыха. На площади Куйбышева сделают тематические локации "Чайная" и "Деревенька".

Также появятся новые арт-объекты, которые сейчас готовят мастера. Это самовар, чашки с блюдцами, конь и петух по мотивам дымковских игрушек.

Ранее появилась программа праздника.