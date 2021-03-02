Фуры перегородили дорогу на трассе М-5 из-за аварии

По данным очевидцев, грузовики перегородили дорогу. Фото - скриншот

В Самарской области во вторник, 2 марта, произошло крупное ДТП на трассе М-5 между Тольятти и Сызранью.

По данным из соцсетей, в аварию попали сразу четыре автомобиля, ДТП произошло около поворота на село Зольное. По имеющимся данным, дорогу перегородили фуры, из-за чего движение серьезно осложнилось, сообщалось, что проезжая часть перегорожена полностью.

В полиции в настоящее время выясняют причины произошедшего, на месте работают сотрудники ДПС.

Напомним, в конце января текущего года на трассе М-5 около Сызрани произошло крупное ДТП с грузовиком и микроавтобусом, в результате которого погибли 12 человек.