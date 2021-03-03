Видеоблогер показал, как изменится развязка на Ново-Садовой/Советской Армии

В Самаре построят развязку около "Современника"

Самарский видеоблогер Александр Карягин показал, как сейчас выглядит перекресток улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также как будет выглядеть развязка после реконструкции.

Около "Современника" планируют построить крупную развязку. Ожидается, что с ее появлением снизится количество заторов на данном участке. По планам, путепровод появится в конце 2023 года. Работы по строительству начинаются уже сейчас. На дублере на Ново-Садовой перекрыто движение.

В Самаре в этом году также планируются отремонтировать Московское шоссе, а как только установится теплая погода начнут ямочный ремонт на дорогах, которые в наибольшей степени критикуют самарцы.