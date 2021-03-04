В сквере Фадеева в Самаре не хватает светильников, кустов и огромной шахматной доски

Торжественное открытие обновленного сквера состоялось 7 сентября 2019 года

Контрольно-счетная палата Самары провела поверку законности и результативности благоустройства сквера Фадеева, который находится на проспекте Ленина от Первомайской до Осипенко. Заказчиком благоустройства сквера по программе «Комфортная городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выступил департамент городского хозяйства и экологии Самары, а исполнитель – ООО «Вектор 21».

- По результатам контрольного мероприятия установлено, что плановые назначения на выполнение мероприятия по энергоэффективному городскому освещению в рамках цифровизации городского хозяйства не исполнены в полном объеме, - рассказали в пресс-службе КСП Самары.

Выяснилось, что количество светодиодных светильников в парковой зоне не достигло предусмотренного целевого показателя. Кроме того, купленная на выделенные деньги парковая шахматная доска с крупноразмерными уличными фигурами не была использована по назначению, а хранилась в бюджетном учреждении. А фактическое количество высаженных кустарников для живой изгороди не соответствует условию контракта. В КСП отметили, что в ходе проверки количество кустов было восстановлено. Подрядная организация также допустила нарушения при установке скамеек, используя при обрешетке более дешевый материал, чем был предусмотрен контрактом.

- В нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не осуществлялся надлежащий контроль за исполнением подрядчиком контракта по реконструкции сквера имени Фадеева, - сообщили в ведомстве.

КСП Самары также выявила нарушения в самой процедуре закупки. Так, заказчик искусственно раздробил одну закупку на несколько с одним исполнителем в один день, что необоснованно сократило число участников закупки и снизило размер экономии по сравнению с конкурентной закупкой.

Руководителю департамента ГХиЭ, который выступил заказчиком, было направлено представление об устранении выявленных нарушений. Информацию о результатах проверки передали главе Самары Елене Лапушкиной, а также председателю городской думы Самары.