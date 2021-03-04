На самарском предприятии вспыхнула ванна с маслом

Пожар удалось потушить спустя почти полтора часа Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В четверг, 4 марта 2021 года, около 5 часов вечера на путь дежурного ЦУКС поступило сообщение о пожаре на производстве. ЧП произошло в Советском районе на улице Промышленности, 278. По данному адресу расположено ОАО «Металлист-Самара».

- По прибытию пожарных подразделений было установлено, что на предприятии происходит горение масла в масляной ванне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание удалось ликвидировать в течение полутора часов после вызова. Для тушения пожара привлекались 96 человек личного состава и 25 единиц спецтехники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.