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Самарские судьи не пощадили коллегу из Татарстана

Шестой кассационный суд оставил в силе громкий приговор о мошенничестве
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Марина Фирсова приезжала на заседание лично, но положительного результата это не принесло

Марина Фирсова приезжала на заседание лично, но положительного результата это не принесло

Фото: предоставлено пресс-службой

4 марта Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел жалобы бывшей судьи Марины Фирсовой, которую в августе прошлого года признали виновной в мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, Марина Фирсова, которая на тот момент занимала пост судьи в Ново-Савиновском райсуде Казани получила 50 тысяч рублей от знакомого адвоката за то, чтобы вынести не объективное решение по делу об алиментах, а вердикт, выгодный «нужной» стороне.

Когда возбудили уголовное дело, Марина Фирсова даже записала общение к президенту страны Владимиру Путину, где утверждала, что ее подставили. Не ясно, дошла ли жалоба до главы государства, но дело из Татарстана передали в Ульяновск для того, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность. А там экс-судью признали виновной, дали ей полтора года условно и еще на 2 года запретили работать в судейской и правоохранительной системе.

Приговор устоял в апелляции, следующей инстанцией стал Шестой кассационный суд, расположенный в Самаре. Марина Фирсова приезжала на заседание лично, но положительного результата это не принесло:

- Кассационная жалоба осужденной на приговор Ленинского районного суда города Ульяновска от 7 августа 2020 года и апелляционное определение Ульяновского областного суда от 25 ноября 2020 года оставлена без удовлетворения, приговор в отношении осужденной – без изменений, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Шестого кассационного суда.

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