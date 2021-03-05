На самарской набережной сидит снежный волк

Волк "сидит" на льду на Волге. Фото - "Нетипичная Самара"

В Самаре в соцсетях появилась фото снежной скульптуры волка, который напоминает персонажа известного мультфильма.

Волк с огромным животом "сидит" на льду Волги около самарской набережной.

Пользователи высказывают предположения, кто мог слепить волка. Как вариант, предполагают, что это мог быть рыбак, когда у него не было клёва и высказывают мнение, что сейчас волк "точно споёт".

Кто-то и вовсе высказывается, что этот волк больше похож на кота, другие пишут, что он "наелся и сидит".

Ранее в одном из дворов Самары появился снежный ёжик, которого слепила пенсионерка Людмила Чайка, известная своими скульптурами из снега.