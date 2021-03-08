Причина смертельного ДТП с грузовиком под Самарой 8 марта 2021 года: почему погибли семь человек

Легковушка влетела под грузовик. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Названа предварительная причина смертельного ДТП с грузовиком под Самарой 8 марта 2021 года, в котором погибли семь человек. В момент аварии в легковушке находились молодые юноши и девушки - выжить не удалось никому. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд легковушки на встречную полосу движения. Именно там она и попала под грузовик, который ехал на встречу.

- Сейчас устанавливаются личности погибших. Полицейским предстоит разобраться в причинах того, что произошло, выяснить, были ли нарушены правила дорожного движения и почему легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Проводится проверка по факту ДТП, - рассказал референт группы по взаимодействию с электронными СМИ отделения информации ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Владислав Баландин.

Всем погибшим было от 17 до 23 лет, родственники уже прибыли на место аварии и пока они не могут поверить случившемуся. Водитель грузового авто остался жив. Ночью в Самарской области была очень плохая погода: дул сильный ветер, мела метель. Возможно, автомобилист - водитель легковушки - не справился с управлением на заснеженной трассе.

Тела погибших пришлось доставать с помощью специальных инструментов

Также на место выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов, он будет координировать действия всех правоохранительных и контролирующих органов.

Подробности ДТП в нашем материале>>>

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